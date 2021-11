Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße

Einbruch in Postgebäude

Coesfeld (ots)

Am 28.11.2021, um 04.27 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis einer Einbruchsalarmauslösung im Postgebäude auf der Wolfsberger Straße in Lüdinghausen. Kurze Zeit später eintreffende Polizisten konnten keinen Täter mehr im Gebäude antreffen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

