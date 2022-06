Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von Mitternacht bis 11 Uhr, wurde ein in der Alsenzstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer VW Golf mit ROK-Kennzeichen wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der in Richtung Imsweiler fahrende Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Am Unfallort wurde der rechte Außenspiegel eines grauen VW aufgefunden. Die Ermittlungen zum Verursacherfahrzeug dauern an. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund zweihundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell