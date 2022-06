Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfahrerin abgelenkt

Meisenheim (ots)

PKW-Fahrerin prallt mit Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild. Am Dienstagabend fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landstraße von Meisenheim nach Breitenheim. Auf gerader Straße geriet sie laut Zeugenaussagen über die Gegenspur nach links gegen ein Schild. Möglicherweise wurde die Fahrerin durch zwei im Fahrzeuginnere transportierte Hühner abgelenkt. Diese hatte sie in einem offenen Behältnis im Fußraum auf der Beifahrerseite transportiert. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut und im Anschluss in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Das Unfallfahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell