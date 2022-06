Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Kollweiler (ots)

Unfall endet ohne Verletzungen. Glück im Unglück hatte ein 44-Jähriger Kradfahrer. Dieser fuhr am Montagnachmittag mit seinem Zweirad auf der Landstraße von Rothselberg nach Kollweiler. In einer Kurve geriet er auf die Gegenspur und streifte einen entgegenkommenden PKW. Durch den Unfall wurde das Zweirad so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der PKW-Fahrer konnte die Fahrt mit seinem ebenfalls beschädigten PKW selbständig fortsetzen. An der Unfallstelle wurde die Polizei von den vorsorglich verständigten Feuerwehren aus den umliegenden Orten unterstützt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell