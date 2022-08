Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 27.08.2022, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Unfall mit verletzten Leichtkraftrad-Lenker

Am Freitag, 26.08.2022, gegen 11:15 Uhr kam es in Böbingen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 79-jähriger VW-Fahrer übersah beim links Abbiegen von der Mögglinger Straße in den Siedlungsweg einen entgegenkommenden 16-jährigen Yamaha-Leichtkraftradfahrer. Beim Zusammenstoß kam der Kraftradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Sachschaden

Am Freitagabend, 26.08.2022, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer die Ortsumfahrung Bargau, von Schwäbisch Gmünd in Richtung Heubach. Am Kreisverkehr auf Höhe Bühl übersah er einen, bereits im Kreisverkehr fahrenden, 31-jährigen Mercedes-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

