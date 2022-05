POL-WOB: Besitzer eines roten Herrenrades gesucht

Wolfsburg (ots) - Lehre, OT Groß Brunsrode 23.05.2022, 05.28 Uhr Aus unbekannter Ursache gerieten am Montagmorgen drei Mülltonnen in der Straße Mühlenweg in Brand. Gegen 05.28 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode alarmiert, die wenig später vor Ort erschien und die drei in Vollbrand stehenden Mülltonnen ablöschte. Nach dem sich die Rauchschwaden verzogen hatte, wurde das ganze Ausmaß der Flammen ...

