Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen-Himmlingen: Kurve geschnitten, Unfall verursacht und davongefahren Am Samstagnachmittag, gegen 15:14 Uhr, befuhr ein 20-jähriger VW Polo Fahrer die Landesstraße 1080 von Brastelburg kommend in Richtung Himmlingen. Noch im Wald kam ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Dieser schnitt die Kurve, so dass der 20-jährige mit seinem roten Polo nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet er ins Schleudern und fuhr gegen die Leitplanke. Durch den Unfall wurde sein Polo so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein größeres schwarzes Fahrzeug, eventuell ein SUV, gehandelt haben. Mehr Hinweise liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Aalen: Auto mit unbekanntem Gegenstand beworfen Am Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, meldete eine 43-jährige Seat-Fahrerin der Polizei, dass sie auf der Strecke zwischen Treppach und Affalteried einen Wildunfall hatte. Vor Ort stellte die Polizeistreife fest, dass es sich hierbei nicht um einen Wildunfall handelte. Der nicht unerhebliche Sachschaden im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe des schwarzen Seat-Geländewagens entstand den Ermittlungen zu Folge durch den gezielten Wurf eines Gegenstandes auf das Fahrzeug. Am Fahrzeug konnten Spuren einer klebrigen und süß riechenden Substanz gesichert werden. Zeugen aus einer in der Nähe gelegenen Gartenanlage konnten angeben, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein unbekannter Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, in Bereich des Tatorts aufhielt. Er schrie lauthals herum. Gegen 01:45 Uhr soll sich dieser unbekannte Mann wieder im Bereich des Kreisverkehrs aufgehalten haben. Nun sucht die Polizei Aalen (Tel. 07361/524-0) weitere Zeugen, welche nähere Angaben zu dem etwa 25 - 40 Jahre alten Mann machen können. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ellwangen: Gegen Blumenkübel gefahren, Führerschein weg Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie der Fahrer eines Opel Corsa entgegen der Einbahnstraße in die Adelbergergasse in Ellwangen einfuhr. Hierbei touchierte er einen Blumenkübel und versuchte schließlich, einzuparken. Nachdem dem Fahrer dies nicht gelang, wollte er seine Fahrt in Richtung B 290 fortsetzen. Dies konnte durch zwei Streifen des Polizeireviers Ellwangen verhindert werden. Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Außerdem wird er wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

Heubach: Viel Arbeit für die Polizei beim Festival Am Samstag, fand im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 23:00 Uhr, auf dem Festgelände "In der Stellung" in Heubach, das Techno-Festival "Wasser mit Geschmack" statt. Trotz schlechtem Wetter mit teilweise Dauerregen kamen etwa 4000 Besucher zur Veranstaltung. Die Polizei Schwäbisch Gmünd und der Polizeiposten Heubach waren mit zahlreichen Beamten vor Ort. Bereits bei den Vorkontrollen wurden hierbei Verstöße im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes, der Straßenverkehrsordnung und des Strafgesetzbuches festgestellt. Während der Veranstaltung kam es zu Beleidigungen und Widerstand gegenüber den Polizeibeamten durch einen 25-jährigen Mann, zahlreichen Vergehen im Bereich des Betäubungsmittelgesetztes und einer sexuellen Belästigung. Insgesamt zählte die Polizei 30 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 4 Verstöße nach dem Strafgesetzbuch, 2 Verstöße nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

