POL-WOB: Einbruch in Fitnessstudio- Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Hattorf, Heinenkamp

06.07.22, 23:00 Uhr - 07.07.22, 08:00 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Fitnessstudio im Wolfsburger Ortsteil Hattorf ein und entwendeten dort diverse Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Eingangsbereich des Studios und gelangten so in die Räumlichkeiten. Daraufhin durchwühlten sie Schränke und Regale im Empfangsbereich sowie in einem weiteren angrenzenden Raum. Offensichtlich waren die Unbekannten auf der Suche nach Bargeld, welches sie jedoch nicht auffinden konnten. In der Folge entwendeten sie die im Thekenbereich befindlichen Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel und flüchteten unerkannt mit dem Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hofft nun auf Autofahrer, Spaziergänger oder andere Zeugen, die in der betreffenden Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heinenkamps beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05362/947410 entgegen.

