Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Krokusplan

06.07.22, 12:00 -16:30 Uhr Wolfsburg, Nelkenweg 05.07.22, 23:30 Uhr - 06.07.22, 07:45 Uhr

Zwei versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser im Wolfsburger Ortsteil Hellwinkel verzeichnete die Polizei zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch die jeweilige Hauseingangstür einzudringen, blieben bei ihrem Vorhaben jedoch ohne Erfolg. Bei dem Wohnhaus im Nelkenweg kann der Tatzeitraum auf Dienstagabend, 23:30 bis Mittwochmorgen, 07:45 Uhr eingegrenzt werden. Bei dem Objekt in der Straße Am Krokusplan müssen die Täter ihr Glück offensichtlich am Mittwoch zwischen 12:00 und 16:30 Uhr versucht haben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 05361/4646-0.

