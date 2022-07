POL-WOB: Einbruch und Sachbeschädigung in Wolfsburger Schulen - Polizei hofft auf Hinweise

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring 04.07.2022, 02.22 Uhr In der Nacht zu Montag wurde im Stralsunder Ring in Wolfsburg ein VW Tiguan in Brand gesetzt und weitere Fahrzeuge dadurch beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 80 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Am frühen Montagmorgen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf einem ...

mehr