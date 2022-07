POL-WOB: Betrunkener Passat-Fahrer ohne Führerschein unterwegs - Blutprobe angeordnet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Bahnhofspassage 30.06.2022, 00.30 Uhr In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Bahnhofspassage in Wolfsburg zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Unbekannter einen 31-jährigen Wolfsburger verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 31-Jährige eine halbe Stunde nach Mitternacht mit seiner Partnerin in der ...

mehr