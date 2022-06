Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 31-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Bahnhofspassage

30.06.2022, 00.30 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Bahnhofspassage in Wolfsburg zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Unbekannter einen 31-jährigen Wolfsburger verletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 31-Jährige eine halbe Stunde nach Mitternacht mit seiner Partnerin in der Bahnhofstraße in Höhe eines Geschäftes auf. Beide diskutierten lautstark, als ein unbekannter Mann hinzukam. Kurz darauf entstand eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und dem Unbekannten. Plötzlich sprühte der unbekannte Mann dem Wolfsburger vermutlich Pfefferspray ins Gesicht und schlug zu. Danach flüchtete der Täter in Richtung eines Parkhauses in der Siegfried-Ehlers- Straße. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Rettungswagen medizinisch behandelt.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariates hoffen auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Täter auf der Flucht gesehen haben. Hinweise bitte unter 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell