POL-UN: Kreis Unna - Polizeiliche Bilanz nach kreisweitem Schwerpunkteinsatz zur Fahrtüchtigkeit

Unna (ots) - Zu einem Wohnungsbrand ist es am Donnerstagmorgen (05.05.2022) an der Massener Dorfstraße in Unna gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es gegen 7.15 Uhr zum Brand in der Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnte. Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine ...

