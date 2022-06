Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sexuelle Belästigung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße

27.06.2022, 00.05 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurde eine 23-jährige Wolfsburgerin in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg auf ihrem Heimweg von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der Täter konnte fliehen, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die junge Frau war kurz nach Mitternacht zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In der Höhe des Amtsgerichts in der Rothenfelder Straße bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Dieser sprach sie wenig später in der Friedrich-Ebert-Straße an und fragte nach einem Feuerzeug. Dabei berührte der Unbekannte die 23-Jährige plötzlich unsittlich. Die junge Frau stieß den Täter geistesgegenwärtig von sich und schrie ihn an. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung der Straße Rathenauplan. Die Wolfsburgerin verständigte umgehend die Polizei. Eine Absuche der Umgebung mit mehreren Streifenwagen war leider erfolglos. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale Figur sowie kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleecejacke und Jeans.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell