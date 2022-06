POL-WOB: E-Bike-Fahrer stürzt mit 3,03 Promille - Blutentnahme angeordnet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Am Mühlengraben 26.06.2022, 22.00 Uhr bis 27.06.2022, 05.00 Uhr In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Cafe in der Straße Am Mühlengraben ein und entwendeten eine Ladenkasse. Die Höhe der Beute ist derzeit unbekannt. Am frühen Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter die eingeschlagene Scheibe des Cafes und verständigte umgehend den Ladeninhaber. Bei einer näheren ...

