Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Möbelgeschäft - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße, Industriegebiet 25.06.2022, 18.00 Uhr - 26.06.2022 02.18 Uhr

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagabend 18 Uhr bis Sonntagfrüh 02.18 Uhr in ein Möbelgeschäft in der Dieselstraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei informiert, dass in einem Möbelgeschäft in der Dieselstraße zu einem Einbruchalarm gekommen sein soll.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Eingangstüren des Geschäftes beschädigt wurden sind. Es erfolgte eine Durchsuchung des Geschäftes nach den möglichen Tätern, diese schlug fehl.

Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/ 4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell