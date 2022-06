POL-WOB: Audi gestohlen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots) - Helmstedt 22.06.2022, 16.45 Uhr Mit einer neuen Masche versuchten Telefonbetrüger am Mittwochnachmittag in Helmstedt einen 83-Jährigen um sein Erspartes zu bringen. Der clevere Senior fiel auf den Trick nicht herein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Am späten Mittwochnachmittag klingelte bei dem Helmstedter das Telefon. Ein falscher Bankmitarbeiter teilte dem Senior mit, dass wenn er in den ...

