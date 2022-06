POL-WOB: Fahrzeugführer unter der Beeinflussung von Drogen/ Alkohol im Stadtgebiet festgestellt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Leipziger Straße 23.06.2022, 19.00 Uhr Bei einem Verkehrsunfall auf der Leipziger Straße in Helmstedt zwischen einem 45-jährigen Golf-Fahrer und einer 45-jährigen Caddy-Fahrerin wurden am Donnerstagabend vier Personen verletzt. Am frühen Donnerstagabend befuhr die 45-Jährige mit ihrem VW Caddy die Leipziger Straße in Richtung ...

mehr