Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Bauernhauses

Ratzeburg (ots)

09. Dezember 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.12.2021 - Stubben

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 08. Dezember 2021 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand eines alten Bauernhauses in Stubben.

Nach ersten Erkenntnissen brach in einem alten Bauernhaus mit Wohnbereich und Pferdeställen aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die beiden Hunde der Bewohner kamen bei dem Brand ums Leben. In den Stallungen waren mehrere Pferde untergebracht, diese konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Ratzeburg übernommen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell