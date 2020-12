POL-AC: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Polizei Aachen

Pkw-Aufbrecher festgenommen

Würselen

Sonntagmorgen (27.12.2020) gegen 5.10 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Eschenstraße mehrere verdächtige Personen, die sich an geparkten Autos zu schaffen machten.

Die gerufenen Beamten fanden zwei aufgebrochene Pkw vor. Aus einem Fahrzeug war ein mobiles Navi entwendet worden.

Zudem berichteten Zeugen am Tatort von einem in der Nacht komplett entwendeten Pkw in derselben Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten aufgrund der Personenbeschreibung drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 27 Jahren in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Bei deren Durchsuchung fand man unter anderem Einbruchwerkzeug, Fahrzeugschlüssel und Taschenlampen. Da sie Angaben zu Drogen- und Alkoholkonsum machten, entnahm ihnen ein Arzt Blutproben.

Gegen die drei Tatverdächtigen leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen Pkw- Aufbruchs und Pkw- Diebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

