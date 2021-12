Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg

07. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.12.2021 - Lauenburg

Am 07. Dezember 2021 beendeten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg gegen 01:00 Uhr in Lauenburg eine Trunkenheitsfahrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten die Beamten den Fahrer eines Fiat Ducato auf der Hamburger Straße in Lauenburg kontrollieren. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen sowie eingeschaltetes Blaulicht. Der Fahrer fuhr weiter in die Straße "Großer Sandberg". Erst als das Martinshorn eingeschaltet wurde, hielt er mitten auf der Fahrbahn an. Im Fahrzeug befanden sich der 28-jährige Fahrer aus Wentorf bei Hamburg sowie seine beiden Mitfahrer aus Oldenburg (25 Jahre) und aus Wilhelmshaven (18 Jahre). Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Hinweise auf einen vorausgegangenen Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.

Der 28- Jährige und seine Mitfahrer verhielten sich während der Kontrolle sehr aggressiv und uneinsichtig, so dass weitere Polizeibeamte zur Unterstützung kamen. Erst als der Fahrer mit zur Polizeidienststelle mitgenommen wurde, beruhigte sich die Situation.

Der 28-jährige Wentorfer wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts der Beleidigung verantworten müssen.

