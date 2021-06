Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen am Rhein - Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 12.06.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bruchwiesenstraße und Ernst-Boehe-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Ein 29-jähriger Mann aus Mannheim wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung nach links in die Ernst-Boehe-Straße abbiegen. Als der Mann bei Grünlicht abbog, kam ihm ein 54-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Fahrzeug entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Laut Zeugenaussagen fuhr der 54-jährige Ludwigshafener trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Der 29-jährige Mannheimer verletzte sich aufgrund des Aufpralls leicht an der Schläfe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 10000 Euro.

