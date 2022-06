Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche klauen Leitpfosten (06.06.2022)

Schönwald (ots)

Mehrere junge Personen haben am Montag gegen 14 Uhr entlang der Kreisstraße 5728 zwischen Schönwald und der Einmündung "Geutschenstraße" Leitpfosten geklaut. Eine Zeugin meldete der Polizei eine Gruppe offensichtlich angetrunkener Jugendlicher, die zu Fuß mit einem Bollerwagen in Richtung St. Georgen unterwegs war. Dabei "sammelte" die Gruppe mehrere Pfosten ein. Hinweise auf die Personengruppe erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell