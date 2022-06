POL-WOB: Gewalttätige Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Dieselstraße, Industriegebiet 25.06.2022, 18.00 Uhr - 26.06.2022 02.18 Uhr Unbekannte sind in der Zeit von Samstagabend 18 Uhr bis Sonntagfrüh 02.18 Uhr in ein Möbelgeschäft in der Dieselstraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei ...

