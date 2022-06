Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei gestohlene Pkw - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Im Dorfe

28.06.2022, 22.00 Uhr bis 29.06.2022, 07.00 Uhr

Wolfsburg, Hageberg, Hermann-Münch-Straße 29.06.2022, 07.50 Uhr bis 17.15 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurden in Mörse ein schwarzer Audi und im Bereich Hageberg ein grauer VW Transporter gestohlen.

Der Besitzer des 4 Jahre alten schwarzen Audi parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Stellplatz vor seinem Haus. Am Mittwochmorgen stellte er plötzlich fest, dass sein Pkw in der Nacht gestohlen worden war.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Mittwoch in der Hermann-Münch-Straße. Der Besitzer eines zu einem Camping Bus umgebauten grauen VW Transportes stellte sein 21 Jahre altes Fahrzeug am Mittwochmorgen auf einen Parkplatz vor dem Uni-Gelände. Als er am späten Nachmittag nach Hause fahren wollte bemerkte er den Diebstahl.

Zeugen, die in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

