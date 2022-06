Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwegenheim und Speyer - Stark alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall und flüchtet erfolglos

Schwegenheim und Speyer (ots)

Am 16.06.2022 gegen 18:40 Uhr startete ein 40-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis seinen Transporter am Tankhof in Schwegenheim und befuhr den dortigen Kreisverkehr. Bereits hier touchierte er ein Verkehrsschild und zwei Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der 40-Jährige missachtete seine Wartepflicht als Unfallbeteiligter und fuhr auf die B9 auf, wo er in Schlangenlinien fuhr und teilweise die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. Auf Höhe der Anschlussstelle Speyer-West wurde er durch Polizeibeamte angehalten, nachdem Zeugen den Vorfall gemeldet hatten. Die Polizeistreife stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 3,05 Promille fest. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell