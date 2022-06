POL-PDLU: Speyer - Ohne Führerschein auf manipuliertem Motorroller unterwegs

Harthausen (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag kam es gegen 21:45 Uhr bis 09:30 Uhr zu mehreren Einbrüchen im Freisbacher Weg in Harthausen. Hier drangen Unbekannte in die Heilsbruckhalle sowie in zwei Vereinsheime ein. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 1000 EUR. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer ...

mehr