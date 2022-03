Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 61

Mönchengladbach BAB 61, 10.03.2022, 11:57 Uhr, FR Koblenz (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den Mittagsstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw auf der BAB 61 in FR Koblenz. Ein LKW fuhr auf einem anderen LKW auf und wurde durch den Unfall im Frontbereich stark beschädigt. An dem LKW liefen Betriebsmittel aus, welche durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgenommen wurden.

Aufgrund des Unfallgeschehens konnten bei einem Patienten schwerere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden, daher wurde er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung einer Klinik im Stadtgebiet zugeführt. Der Verkehr kam vollständig zum Stillstand, wodurch sich ein erheblicher Rückstau bildete. Die Einsatzfahrzeuge hatten Schwierigkeiten bei der Anfahrt, weil die Rettungsgasse teilweise nicht vorhanden war.

Alarmiert waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

