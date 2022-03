Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Grenzlandstadion, 07.03.2022, 13:26 Uhr, Am Gerstacker (ots)

Heute Mittag lief der Alarm einer Bandmeldeanlage in der Leitstelle der Feuerwehr ein. In einem Betrieb war der Filter einer mobilen Schweißgasabsauganlage in Brand geraten. Die Mitarbeiter hatten die mobile Absaugung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gefahren und einen ersten Löschversuch unternommen. Durch die Einsatzkräfte mussten hierdurch nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Durch den Brand war es zudem zur Verrauchung der Produktionshalle gekommen. Durch eine gezielte Querlüftung wurde der Brandrauch ins Freie geleitet. Bedingt durch das besonne Verhalten der Mitarbeiter, die mobile Absauganlage ins Freie zu fahren, konnte die Produktion nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wieder aufgenommen werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell