Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07. März 2022 | Kreis Stormarn - 04.-06.03.2022 - Pölitz / Ahrensburg

Pölitz - In der Straße Zur Beek in Pölitz drangen Unbekannte in der Zeit vom 04.03.2022, 16.00 Uhr bis zum 05.03.2022, 10.00 Uhr über die Terrassentür in ein, zurzeit nicht dauerhaft bewohntes, Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Objekt nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Stehlgut.

Ahrensburg - Am Sonntag (06.03.2022) ist es im Pomonaring in Ahrensburg zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zur genauen Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte unter 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell