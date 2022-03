Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle in Delingsdorf

Ratzeburg (ots)

02. März 2022 | Kreis Stormarn - 01.03.2022 - Delingsdorf

Am 01. März 2022 führten sieben Beamte der Polizeistationen Bargteheide und Ammersbek eine Verkehrskontrolle in der Lübecker Straße in Delingsdorf durch.

In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr stellten die Beamten insgesamt elf Fahrzeugführer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Sie werden mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen müssen. Gegen 15:30 Uhr wurde der 32- jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger kontrolliert. Er konnte lediglich einen Führerschein der Klasse B vorlegen. Für das Fahrzeuggespann mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg ist jedoch mindestens ein Führerschein der Klasse BE notwendig. Dem 32- Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Halter des Fahrzeugs wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

