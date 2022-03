POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - 01. März 2022 | Kreis Herzogtum-Lauenburg- 27./28.02.2022 - Geesthacht In der Zeit von Sonntag 27.02.2022 auf Montag 28.02.2022 kam es erneut in einem Mehrfamilienhaus diesmal im Borgfelder Stieg in Geesthacht zu mehreren Kelleraufbrüchen. Wie zuvor berichtet, wurden auch in der Nacht vom 09.02.2022 auf dem 10.02.2022 mehrere Keller in der Straße Gerstentwiete aufgebrochen. ...

mehr