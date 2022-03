Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall auf dem Ostring mit fünf Verletzten

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

01. März 2022 | Kreis Stormarn - 28.02.2022 - Ahrensburg

Gestern Nachmittag (28.02.2022) ist es gegen 16.40 Uhr im Kreuzungsbereich Ostring, Kornkamp-Süd in Ahrensburg zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Trittauerin mit ihrem Smart Forfour den Ostring in Richtung Siek. Direkt hinter ihr fuhr eine 37-jährige Siekerin mit einem Toyota Auris. Im Kreuzungsbereich Kornkamp-Süd staute sich der Verkehr des zweispurigen Ostringes auf. Die Trittauerin bremste ihr Fahrzeug daraufhin ab, was die ihr nachfolgende Toyota-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Die Siekerin sowie ihre zwei 5- und 8- jährigen Kinder verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Smart-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, welche ebenfalls behandelt werden mussten.

Der 19-jährige Beifahrer im Smart wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen umgehend notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

