Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch und Einbruchsversuch in ein Doppelhaus

Ratzeburg (ots)

28. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 25.-27.02.2022 - Ahrensburg

Vom 25.02.2022 bis zum 27.02.2022 kam es bei den zwei Wohneinheiten eines Doppelhauses in der Straße Zu den Höfen in Ahrensburg zu einem Einbruchsversuch und einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

In der Zeit vom 25.02.2022, 15.00 Uhr bis zum 26.02.2022, 15.00 Uhr versuchten Unbekannte über die Terrassentür ins Gebäudeinnere einer Wohneinheit einzudringen, was aber misslang.

An der benachbarten Wohneinheit des Doppelhauses gelang es den unbekannten Tätern jedoch, in der Zeit vom 26.02.2022, 10.30 Uhr bis zum 27.02.2022, 16.50 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt einzudringen. Dort entwendeten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße Zu den Höfen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell