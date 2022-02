Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

28. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 27.02.2022 - Ahrensburg

Am 27.02.2022 kam es gegen 21.55 Uhr im Beimoorweg in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 29-jähriger aus dem Ratzeburger Umland mit einem VW Touran den Beimoorweg von Ahrensburg kommend in Richtung Bargteheide. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er am Ende einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem ihm direkt entgegenkommenden VW Sharan. Bei dem Frontalzusammenstoß zog sich der 29-jährige schwere Verletzungen zu. Auch die Insassen des Sharans, ein 23 Jahre alter Mann wurde leicht, sein 57 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen werden von der Polizeistation in Ahrensburg geführt. Ob der 29-jährige Touran-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste der Beimoorweg bis ca. 00.30 Uhr voll gesperrt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 17.500 Euro.

