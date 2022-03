Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

01. März 2022 | Kreis Stormarn - 28.02.2022 - Ahrensburg

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Gestern (28.02.2022) kam es zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Christel-Schmidt-Allee in Ahrensburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses und gelangten so in das Objekt. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und dabei Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Christel-Schmidt-Allee in Ahrensburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell