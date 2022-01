Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nicht gesicherter Pkw rollt gegen Gartenzaun

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochmorgen rollte ein nicht gesicherter geparkter Pkw in der Hohe Hausstraße in einen Gartenzaun. Der 25-jährige Benutzer des Fahrzeugs hatte beim Parken die Handbremse nicht angezogen.

