Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bagger auf Baustelle beschädigt

Rheinbrohl (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizeiinspektion Linz eine Beschädigung an einem abgestellten Bagger auf einer Baustelle in der Maria-Hilf-Straße angezeigt. Vermutlich stammt der Schaden von einem unbekannten Fahrzeug, welches mit dem Bagger kollidierte. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell