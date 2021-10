Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Am 27.10.2021, gegen 12:23h, überquerte ein Fahrradfahrer die Sudetenstraße, aus dem Friedlandweg kommend, ohne auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr zu achten. Ein Pkw-Fahrer konnte durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden. Vor Ort gab es einen kurzen Wortwechsel, in dessen Verlauf der Radfahrer seine Fahrt fortsetzte. Der Pkw-Fahrer folgte ihm, wobei der Radfahrer, welcher widerrechtlich den Gehweg befuhr, von diesem abrupt auf die Fahrspur des Pkw-Fahrers wechselte und dabei in die Beifahrerseite des Pkw stieß. Nachdem der Pkw-Fahrer angab, die Polizei hinzuzuziehen, flüchtete der Fahrradfahrer über die Trierstraße. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: -ca. 1,80m groß, normale Statur - ca. 45-50Jahre alt - grau melierter 3Tagebart - graue, schulterlange Dreadlocks - Tunnel im linken Ohrläppchen - er trug einen weißen Skaterhelm und fuhr ein dunkles Herrenfahrrad mit schwarz/roter Satteltasche. Wer Hinweise auf diese doch recht auffällige männliche Person geben kann, melde sich bitte beim Verkehrsunfalldienst unter 0531-476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell