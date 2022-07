Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung an PKW: Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, John-F.-Kennedy-Allee

07.07.2020, 03:00 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein PKW durch Unbekannte stark beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 03:00 Uhr morgens meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf, dass bei einem PKW soeben die Scheiben eingeschlagen werden. Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der John-F.-Kennedy-Allee in Wolfsburg abgestellt. Die umgehend zum Tatort entsandte Polizeistreife konnte vor Ort nur den stark beschädigten Ford Fiesta feststellen. Täter oder Hinweisgeber konnten nicht angetroffen werden. Die Polizei Wolfsburg hofft nun auf Zeugen, die in der Nacht durch die lauten Geräusche geweckt worden sind oder die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell