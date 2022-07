Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Keller: Täter entwendeten einen E-Scooter und ein Rennrad

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Steimker Promenade

05.07.22, 19:00 Uhr - 06.07.22, 06:30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Fahrradkeller in der Straße Steimker Promenade eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr bis Mittwochmorgen 06.30 Uhr eingrenzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Zugangstür in den Kellerraum. Hier entwendeten sie einen E-Scooter sowie ein hochwertiges Rennrad. Die entstandene Schadenssumme beläuft sich auf knapp 3.000 Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter ebenfalls versuchten, in einen weiteren Fahrradkeller in derselben Straße einzudringen. Hier missglückte ihr Versuch.

Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizei in der Heßlinger Straße oder unter der Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell