Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220428.1 Kellinghusen: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kellinghusen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Mann in Kellinghusen mit einem Auto in alkoholisiertem Zustand unterwegs gewesen. Eine Streife überprüfte ihn und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Um 21.15 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Straße An der Stör den Fahrer eines Golfes zu kontrollieren. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei ihrem Gegenüber Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durch den 38-Jährigen absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,12 Promille. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr, den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Merle Neufeld

