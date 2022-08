Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizei sucht schwarzen VW Touran nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.08.2022 Nr. 2

26.08 / Polizei sucht schwarzen VW Touran nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Walsrode: Am Freitagmorgen, gegen 07.35 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin auf der Straße Am Bahnhof von einem Unbekannten bei einem Unfall leicht verletzt. Die.15jährige Walsroderin befuhr die Straße aus Richtung Quintusstraße kommend, als ein in gleiche Richtung fahrender Pkw ausscherte, um an ihr vorbeizufahren. Aufgrund Gegenverkehrs scherte das Fahrzeug zu früh wieder ein, sodass sich die Bikerin vom Heck des Pkw abdrücken musste und stürzte. Dabei zog sich die Jugendliche leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug hielt nicht an, sondern setze seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Touran mit HK-Kennzeichen gehandelt haben, bei dem am Heck, obere linke Hälfte, ein Aufkleber mit dem Zeichen "Rollstuhlfahrer in weiß auf blauem Grund" angebracht ist. Es ist unklar, ob das Fahrzeug in die Ostdeutsche Allee abgebogen ist oder die Fahrt auf der Straße Am Bahnhof fortgesetzt hat. Hinweise auf Fahrer oder Fahrzeug nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell