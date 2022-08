Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diesel entwendet, Schockanrufe

Heidekreis (ots)

23.08./Diesel entwendet

Walsrode: Zwischen dem 17.08. und 23.08.22 öffneten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Straße Große Schneede in Schneeheide den Tankdeckel eines Baggers. Anschließend erbeuteten sie etwa 210 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

23.08./Schockanrufe

Heidekreis: Am Dienstag kam es in mehreren Orten im Heidekreis zu einer Welle von Schockanrufen. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und gaben vor, dass die Tochter oder der Sohn des potentiellen Opfers einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun wird dringend Geld für das Abwenden einer Strafe benötigt. In anderen Fällen wurde per Nachricht auf dem Smartphone Kontakt aufgenommen. In den Nachrichten wurde vorgetäuscht, dass die Tochter oder der Sohn eine neue Handynummer habe, die eingespeichert werden soll. In der Folge wird dann um Geld gebeten, da der vermeintliche Angehörige aufgrund des defekten Handys oder fehlender Zugangsdaten momentan nicht in der Lage sei, die sofort notwendigen Zahlungen zu tätigen. Die Polizei rät in solchen Fällen, die Telefonate sofort zu beenden. Im Zweifelsfall sollte man sich bei Angehörigen unter der bisher bekannten Nummer über den Wahrheitsgehalt des Anrufes erkundigen oder die Polizei informieren. Da die Maschen der Betrüger vielfältig sind und sie sich immer wieder neue Wege suchen, führt das insbesondere bei älteren Menschen oft zu Verunsicherung. Grundlegend sollte man jedoch spätestens bei Geldforderungen hellhörig werden und das Gespräch sofort beenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell