Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruch, Einkaufswagen gegen PKW gestoßen, Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen, Alkohol am Steuer, Unfall unter Alkoholeinfluss,Räuberischer Angriff durch Fußballfans, Sicher zur Schule

Heidekreis (ots)

21.08./Einbruch

Soltau: Während der Abwesenheit der Bewohner drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.08. bis 21.08.22 in ein Reihenhaus in der Straße Auf dem Hoyn ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Neben Bargeld und Schmuck wurden auch hochwertige Handtaschen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

20.08./Einkaufswagen gegen PKW gestoßen

Soltau: Am Samstag, 20.08.22 gegen 16.30 Uhr stürmte nach Zeugenaussagen ein bislang unbekannter Mann aus einem Discounter in der Harburger Straße. Laut pöbelnd habe er den Einkaufswagen kraftvoll von sich gestoßen, sodass dieser über den Parkplatz rollte und gegen einen PKW prallte und einen Schaden verursachte. Der Mann stieg daraufhin als Beifahrer in einen PKW und entfernte sich von dem Parkplatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.08./Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen Neuenkirchen: In den frühen Morgenstunden des 21.08.22 kam ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit einem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Unmittelbar nach dem Unfall entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später ausfindig machen. Er stand mit einem Atemalkoholwert von 1,71 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest ebenfalls positiv.

21.08./Alkohol am Steuer

Schneverdingen: Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein Fahrzeugführer am 21.08.22 gegen 18.22 Uhr. In der Straße am Brammer kontrollierten die Beamten den 45- jährigen Führer des Kleintransporters und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,42 Promille.

22.08./Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Fallingbostel: Am 22.08.22 gegen 01.00 Uhr übersah der Führer eines PKW bei einem Wechsel des Fahrstreifens das dort fahrende Fahrzeug, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 26-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung ergab einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille. Beide Fahrzeuge sind waren mehr fahrbereit.

19.08./Räuberischer Angriff durch Fußballfans Bad Fallingbostel: Am 19.08.22 gegen 23.06 Uhr parkten drei Fußballfans auf der Rückreise von einem Bundesligaspiel ihren PKW vor einem Schnellrestaurant im Bockhorner Weg. Zeitgleich parkte ein Reisebus mit rivalisierenden Fans ebenfalls auf dem Parkplatz. Nachdem die Männer ihren PKW im Fantrikot verließen, rottete sich schlagartig eine Gruppe gegnerischer Fans zusammen, die sich teilweise vermummte. Die drei Männer flüchteten in ihren PKW und versuchten, den Parkplatz zu verlassen. Dabei folgten die aggressiven Fans dem PKW, traten und schlugen auf diesen ein und öffneten die Türen. Bei dem Versuch, ein Opfer aus dem PKW zu ziehen, wurde dessen Kleidung zerrissen. Weiterhin wurde eine Tasche aus dem PKW geraubt. Während der Feststellung der Identität der 62 Insassen des Reisebusses, konnten die eingesetzten Beamten die gestohlene Tasche wieder auffinden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

Sicher zur Schule

Heidekreis:Am kommenden Donnerstag beginnt in Niedersachsen wieder die Schule. Auch im Heidekreis werden wieder viele Kinder zum ersten Mal ihren Schulweg meistern. Besonders in der Anfangszeit sind die ABC-Schützen aber noch sehr aufgeregt und teilweise unsicher. Auch wenn einige Eltern mit ihren Kindern den Schulweg bereits fleißig geübt haben, sind die Meisten oft noch verunsichert.

Kinder nehmen ihre Umwelt, insbesondere die vielen Gefahrenstellen auf ihrem Schulweg, anders als Erwachsene wahr. Sie reagieren in schwierigen oder ungewohnten Verkehrssituationen, beispielsweise beim Überqueren der Straße oder beim Ein- und Aussteigen aus dem Schulbus oft nicht vorhersehbar. Auftretende Gefahren und Geschwindigkeiten können viele nur schlecht einschätzen. Hinzu kommt ein geringerer Überblick aufgrund der Größe.

Aus diesem Grund erinnert die Polizei an besondere Aufmerksamkeit und Reduzierung der Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere im Bereich von Schulen.

An Bushaltestellen ist besondere Vorsicht geboten. Kinder könnten unvermittelt vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren. Sobald der Busfahrer das Warnblinklicht eingeschaltet, dürfen Fahrzeugführer nicht mehr überholen. Hat der Bus seine Haltestelle angefahren, um Fahrgäste aus- oder einsteigen zu lassen, darf lediglich mit Schrittgeschwindigkeit (4-7 Stundenkilometer) vorbeigefahren werden.

Für das Elterntaxi sollten Hol- und Bringzonen genutzt werden, um selbst keine zusätzlichen Gefahren zu verursachen. Weg und Sicht werden eingeschränkt und ein Überqueren der Fahrbahn wird gefährlich, wenn die Eltern mit ihren Fahrzeugen direkt vor der Schule halten. Weiterhin ist an die Sicherung im Fahrzeug zu denken, das gilt auch für Fahrgemeinschaften. Jedes mitfahrende Kind im Alter bis 12 Jahre und kleiner als 150 cm muss mit Sicherheitsgurt und Kindersitz bzw. Sitzerhöhung gesichert werden. Absolvieren Kinder den Schulweg zu Fuß, sollten sie das mit ihren Eltern vorab üben oder anfangs begleitet werden. Die Fahrbahn sollte nur an gut einsehbaren Stellen auf dem kürzesten Weg überquert werden, möglichst an Ampeln oder Fußgängerüberwegen.

Nehmen Sie Rücksicht auf die Schwächsten im Straßenverkehr und seien Sie selbst ein gutes Vorbild, von dem die Kinder lernen können!

