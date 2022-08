Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: PKW gestohlen, Scooter ohne Versicherung

Heidekreis (ots)

18.08./PKW gestohlen

Munster: Zu einem Diebstahl eines PKW kam es zwischen dem 17.8. und 18.08.22 in Munster. Der Fahrzeugführer hatte den Ford Focus in den frühen Morgenstunden in der Straße Sandgarten abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stand dieses nicht mehr auf dem Parklatz. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

17.08./Scooter ohne Versicherung

Hodenhagen: Polizeibeamte stoppten den Führer eines Elektroscooters am Morgen des 17.08.22 in der Bahnhofstraße. Der 26-jährige führte seinen Scooter ohne jeglichen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es sich bei Elektroscootern um Elektrokleinstfahrzeuge handelt, die der Versicherungspflicht unterliegen. Da sie einen elektrischen Antriebsmotor besitzen, gelten für sie ähnliche rechtliche Rahmenbedingungen wie für andere Kraftfahrzeuge. Der Versicherungsschutz muss über eine Versicherungsplakette am Fahrzeug nachgewiesen werden. Es dürfen ausschließlich Radwege oder Fahrradstreifen benutzt werden. Sollten diese nicht vorhanden sein, muss alternativ die Straße genutzt werden. Das Fahren auf Gehwegen ist verboten und auch Fußgängerzonen dürfen nicht befahren werden. Für die Nutzung ist ein Mindestalter von 14 Jahren vorgeschrieben.

