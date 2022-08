Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Raub im Discounter, Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

15.08./ Raub im Discounter

Walsrode: Zwei männliche Personen betraten am 15.08.2022 gegen 15.05 Uhr einen Discounter in der Sudetenstraße in Walsrode. Nachdem sie Ware auf das Kassenband legten, bedrohte einer der beiden Männer die Kassiererin mit einer Waffe und forderte zunächst das Befolgen seiner Anweisungen. Der Kassiererin gelang es jedoch über Funk nach Hilfe zu rufen. Daraufhin verließen die beiden Täter den Markt und flüchteten in einem auf dem Parkplatz parkenden Fahrzeug in Richtung Von-Stoltzenberg-Straße. Beide Täter trugen weiße FFP-2-Masken. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

15.08./ Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss Soltau: Am 15.08.22 gegen 23.45 Uhr kam der Führer eines PKW in der Straße Vor dem Weiherbusch vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.

