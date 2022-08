Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - Diebstahl von Leergut Walsrode - Diebstahl eines Motorrads Walsrode - Cannabisplantage

PI Heidekreis (ots)

Walsrode / Benefeld - Diebstahl von Leergut

In der Nacht zu Sonntag verschaffte sich derzeit noch unbekannte Täterschaft gegen 01:20 Uhr unberechtigt Zugang zum Leergutlager des "Hol`Ab" Getränkemarkts in der Cordinger Straße in Benefeld. Hier sind insgesamt rund 1800 PET-Flaschen und Dosen entwendet worden, sodass ein Gesamtschaden von ca. 450 Euro entstanden ist.

Walsrode / Düshorn - Diebstahl eines Motorrads sowie zwei E-Bikes und drei Motorsägen

Am Freitagnacht kam es in Ellinghausen zu einem Einbruchdiebstahl. Dabei gelangte die bislang unbekannte Täterschaft durch gewaltsames Öffnen einer Holztür in das Innere einer dort befindlichen Scheune und entwendet ein Motorrad der Marke BMW sowie zwei Hexacopter mit Wärmebildkameras mitsamt diversen Ersatzakkus und Ladegerät. Von einem Nachbargrundstück sind zudem zwei E-Bikes und drei Motorsägen entwendet worden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.

Walsrode - Sicherstellung von Cannabispflanzen

Am Freitagabend ist im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die eingesetzten Beamten Marihuana-Geruch wahrgenommen worden, welcher aus Richtung einer in der Nähe befindlichen öffentlichen Sitzgelegenheit kam. Bei der anschließenden Nachschau wurden dort drei Personen angetroffen, welche gemeinschaftlich einen Joint konsumierten. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei einer der drei Beschuldigten um eine minderjährige Person handelt. Beim Verbringen des Minderjährigen zu dessen Wohnanschrift können vor Ort 15 Cannabispflanzen sowie entsprechendes Zubehör festgestellt und anschließend sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell