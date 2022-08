Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Tatverdächtiger festgenommen

Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel: Nachdem am Mittwoch in Bad Fallingbostel eine 24-jährige Frau mit Stichverletzungen auf dem Gehweg vor ihrer Wohnanschrift aufgefunden wurde und kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag, wurde der nun Tatverdächtige festgenommen. Am heutigen Mittag gegen 13.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers in Bad Fallingbostel fest. Er wird morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

