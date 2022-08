Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Frau in Bad Fallingbostel tödlich verletzt aufgefunden.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.08.2022 Nr. 2

10.08./ Frau in Bad Fallingbostel tödlich verletzt aufgefunden Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, in den Mittagsstunden, gegen 12:18 Uhr wurde eine weibliche Person auf dem Gehweg am Goethering liegend mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefunden. Sofort alarmierte Rettungskräfte und eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. Die Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen. Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zum Tathergang machen kann wird gebeten sich mit der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten. Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Geschehen veröffentlicht.

Presseanfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Verden.

